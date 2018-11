OL-Rafael: "Il faut défendre à 11…"

En conférence de presse ce vendredi, à la veille d’affronter Bordeaux, le latéral droit de l’OL Rafael est revenu sur la fragilité défensive des Rhodaniens, qui ont concédé pas moins de 161 frappes de leurs adversaires depuis le début de saison, seul Toulouse (184) a fait pire en L1.

"On concède beaucoup d'occasions mais il y a beaucoup de frappes adverses de loin. On est la cinquième meilleure défense du championnat, on peut faire encore mieux. Il faut défendre à 11. Il faut donner un peu plus. On doit aussi corriger certains détails en défense", a ainsi confié le Brésilien.