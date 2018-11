OL: Morel, la stat qui fait mal

Guère à son avantage à Guingamp malgré la victoire lyonnaise (4-2), Jérémy Morel a disputé a l’occasion de cette 13e journée son 100e match avec l’Olympique Lyonnais.

Cent matches et toujours pas le moindre but avec le club rhodanien. Un zéro pointé qui le fait intégrer un cercle très fermé puisqu’il n’est que le cinquième joueur dans l’histoire du club à avoir joué 100 matches sans inscrire un but. L’ancien Marseillais rejoint ainsi Aimé Mignot (361 matches), Jérémy Toulalan (154), Jérémie Bréchet (117) et Patrick Paillot (105).