OL-Marcelo: "On est blindé face aux critiques"

Accroché par Hoffenheim mercredi soir en Ligue des champions (2-2), alors qu'il semblait avoir le match en main, l'Olympique Lyonnais a été remis en question ces dernières heures, notamment sa capacité à tenir un résultat et sa volonté dans l'effort collectif. "On est blindé face aux critiques des journalistes et supporters, a rétorqué Marcelo en conférence de presse ce vendredi. C'est le football qui est comme ça. Si on pensait sans arrêt à ce que vous dites, on ne pourrait pas travailler. On est unis et cela ne nous affecte pas."