OL-Lopes: "5-0, ça fait beaucoup"

Sans avoir réaliser un mauvais match, bien au contraire, ce dimanche, au Parc des Princes, l'Olympique Lyonnais concède pourtant une terrible correction (5-0) face au PSG en clôture de la 9e journée. Une soirée bien difficile que le gardien Anthony Lopes illustrait entre un penalty provoqué pour offrir l'ouverture du score à Neymar, mais aussi 3 arrêts décisifs en duel direct avec l'homme du match, Kylian Mbappé, auteur d'un quadruplé.

"On était venu avec de belles intentions, a commenté le portier lyonnais, interrogé au coup de sifflet final par Canal+. Je provoque le penalty qui coupe un peu les jambes de tout le monde. (...) On était venu ici pour jouer notre jeu, mais on connaissait leurs forces ; on n’a pas été au niveau surtout en deuxième période. 5-0, ça fait beaucoup. Maintenant, il va falloir se reposer pendant la trêve. Il ne faut pas baisser les bras, surtout maintenant. Il faut continuer à travailler et continuer sur les choses positives", a-t-il conclu.