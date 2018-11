OL : Le club répond à Lisandro Lopez

Mis en cause par Lisandro Lopez qui reprochait notamment à Jean-Michel Aulas d’avoir bloqué son transfert, l’Olympique Lyonnais s’est fendu d’un communiqué pour répondre aux attaques de l’attaquant argentin.

"S'il y a effectivement eu un débat sportif entre Rémi Garde et Lisandro Lopez sur le poste de l’international argentin lors de la saison 2012/2013, l'Olympique Lyonnais n'a reçu aucune offre de transfert et n'en a donc, de fait, refusé aucune. Lisandro Lopez a par contre fait part à la direction du club de sa volonté de partir et informé de propositions qu'il aurait reçues de la Juventus et de Tottenham, mais sans indemnité de transfert", a ainsi fait savoir l’OL, ajoutant: "L'Olympique Lyonnais a entendu la demande du joueur mais lui a signifié qu'un départ sans transfert n'était pas possible ; aucun de ces deux clubs n'a fait de propositions à l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais n'a par ailleurs jamais eu de contact avec Monaco, Naples ou Chelsea."