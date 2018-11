OL: Lacombe défend encore Genesio

Conseiller du président Aulas, Bernard Lacombe fait partie des plus farouches défenseurs de Bruno Genesio. Dans une interview accordée au Parisien en marge de la rencontre entre Bordeaux et Lyon, l'ancien international français a de nouveau été au front pour l'entraîneur rhodanien. "Bruno est très critiqué ? Comme d'habitude, c'est de sa faute... Je salue salue son travail à l'OL depuis son arrivée. On est beaucoup à apprécier son travail et il le sait. De toute façon, quand vous êtes entraîneur, vous êtes responsable d’un jeu qui est joué par les autres".

Lacombe, qui a vécu cette pression depuis le banc entre 1996 et 2000, comprend la difficulté de la tâche de Genesio au quotidien. "J’ai passé des moments très compliqués comme entraîneur. En fait, on passe par des sentiments d’euphorie extraordinaire à des instants où on se retrouve totalement seul. Ou du moins on se sent seul. C’est très facile pour un entraîneur de tomber dans la paranoïa".