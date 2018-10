OL: La prolongation de Tousart officialisée

Arrivé sur les bords du Rhône à l'été 2015, Lucas Tousart a progressivement fait son trou à l'Olympique Lyonnais, pour en devenir peu à peu un taulier. En retour, le club dirigé par Jean-Michel Aulas a ainsi décidé de récompenser le principal intéressé de ses performances et de son implication par un nouveau contrat.

Et voilà l'ancien milieu de terrain défensif de Valenciennes désormais lié aux Gones jusqu'au 30 juin 2023. "Je suis très satisfait de cette prolongation. Le club me transmet sa confiance. Je me sens particulièrement épanoui à l’OL. Je suis content de ce que j’ai fait sur le terrain la saison dernière mais je dois encore progresser dans certains domaines", commente le numéro 29 sur le site officiel du club.