OL-Genesio: "Terrier est opérationnel"

Vendredi soir, en ouverture de la 10e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais accueille le Nîmes Olympique au Groupama Stadium, avec pour but de capitaliser pour oublier au plus vite la déconvenue subie avant la trêve internationale sur la pelouse du Paris Saint-Germain (5-0). Et pour cette opposition, Bruno Genesio a annoncé qu'il pourra de nouveau compter sur Martin Terrier, bel et bien remis.

"Il sera dans le groupe", a même précisé le coach des Gones. En revanche, Kenny Tete, qui n'a repris l'entraînement collectif que ce mercredi, sera trop juste pour défier les Crocos, "mais on a l'espoir de l'avoir mardi contre Hoffenheim en Ligue des champions". De son côté, Nabil Fekir "évolue bien aussi, ça suit son cours. Pour chaque blessé, le staff médical essaye de faire pour le mieux, mais il y a des délais à respecter. Et puis on ne prend aucun risque avec la santé des joueurs".