OL: Genesio répond à ses détracteurs

Souvent critiqué depuis qu’il est sur le banc de l’Olympique Lyonnais, Bruno Genesio a répondu à ses détracteurs, dimanche soir sur le plateau du Canal Football Club. "Ç’a été très dur au début, a admis l’entraîneur des Gones. Maintenant, je me suis forgé une carapace. J'ai la reconnaissance de mes joueurs, c'est ce qui me porte."

"Lorsque j'ai été nommé, on attendait certainement un nom plus ronflant, je peux le comprendre, a-t-il ajouté. Ce que je comprends moins, c'est que trois ans après avec un bilan plutôt positif, on en est toujours au même point. Mais il faut relativiser, ce ne sont pas tous les supporters, c'est une frange des supporters."

Le technicien rhodanien est aussi revenu sur le début de saison mitigé de son équipe, à laquelle il donne la note de 5/10: "En championnat, on est en retard par rapport à ce qu'on espérait, même si on est dans les mêmes temps de passage que les saisons précédentes. En Ligue des champions, on a fait un bon début, ça compense un peu."