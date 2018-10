OL-Genesio: "On était encore marqués par mardi"

Bruno Genesio retient bien sûr la victoire samedi pour Lyon à Angers (1-2, 11e journée de Ligue 1), mais il ne nie pas les difficultés: "L'entame a été très compliquée, on était encore marqués par tout ce qu'on a vécu mardi, estime le coach de l'OL pour beIN SPORTS. On a concédé beaucoup trop d'occasions. On s'est appliqués à bien défendre, mais on était trop amorphes. Avec l'expulsion, notre deuxième période a été bien meilleure, même si nous avons encore souffert en fin de match." Mardi, les Lyonnais avaient concédé le nul à Hoffenheim en Ligue des champions, dans les derniers instants (3-3, troisième journée du groupe F).