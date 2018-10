OL-Genesio: "La moindre défaillance se paie très cher"

L’Olympique Lyonnais a de quoi être déçu. Les joueurs de Bruno Genesio ont beau avoir fait jeu égal avec le PSG pendant une heure, l’OL n’a pu éviter une correction au Parc des Princes, s’inclinant 5-0 après avoir encaissé quatre buts en 13 minutes après l’heure de jeu.

Un effondrement que regrettait amèrement Bruno Genesio à l’issue de la rencontre. "Face à ces équipes, il faut concrétiser en marquant dans les temps forts, la moindre défaillance tactique se paie très cher, a-t-il déploré dans des propos relayés par L’Equipe. On a fait quasi jeu égal pendant une heure mais il faut avoir davantage de maturité quand on est menés 3-0, il faut arrêter d’attaquer, rester en place, être plus prudents."