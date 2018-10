OL-Genesio: ''Aouar, l’un des joueurs les plus performants''

A la veille d’affronter le Shakhtar Donetsk en Ligue des champions, Bruno Genesio, l’entraîneur de l’OL, a fait l’éloge de son milieu de terrain Houssem Aouar, qui avait connu un début de saison difficile.

"C’est toujours un peu difficile d’avoir un nouveau statut, d’être jugé de manière différente. Ce qui est à souligner, c’est la vitesse avec laquelle il a réagi. C’est l’un des joueurs les plus performants en ce moment", s’est réjoui le coach des Gones, avant de conclure: "Une carrière n’est jamais linéaire et il faut avoir cette faculté de rebondir dans les mauvais moments et confirmer dans les bons".

L’international Espoir a marqué face à l'OM (4-2) et contre Nantes (1-1), le week-end dernier.