OL: Fekir titulaire contre Bordeaux, Depay aussi

Blessé à la cheville gauche depuis le 7 octobre dernier face au PSG, Nabil Fekir est titularisé par Bruno Genesio, qui lui a réservé un rôle de numéro dix dans un 4-4-2 en losange, à l’occasion de la réception de Bordeaux, ce samedi après-midi (17h), au Groupama Stadium. Le capitaine Lyonnais sera en soutien de Memphis Depay, qui retrouve lui aussi une place dans le onze titulaire après son coup de sang contre son entraîneur le week-end dernier, et de Moussa Dembélé. Le milieu de terrain sera composé de Lucas Tousart, Tanguy Ndombélé et Houssem Aouar. Derrière, c’est du classique avec de droite à gauche: Rafael , Marcelo, Jason Denayer et Ferland Mendy, tandis qu’Anthony Lopes gardera la cage.

#OLFCGB La composition de notre équipe pour affronter Bordeaux ! pic.twitter.com/jYtoI7almK — Olympique Lyonnais (@OL) 3 novembre 2018