OL: Fekir forfait

Nabil Fekir n'est pas présent dans le groupe de l'OL, pour le déplacement à Guingamp samedi (13e journée de Ligue 1). Touché aux adducteurs mercredi contre Hoffenheim en Ligue des champions (2-2, quatrième journée du groupe F), l'international français a été appelé en bleu par Didier Deschamps. A suivre, donc...

Bertrand Traoré n'est pas présent non plus, sans plus d'explication. Léo Dubois est toujours indisponible, Jordan Ferri revient.

Le groupe de l'OL: Gorgelin, Lopes - Denayer, Marçal, Marcelo, Mendy, Morel, Rafael, Tete - Aouar, Cheikh, Ferri, Ndombele, Tousart - Cornet, Dembélé, Memphis, Terrier.