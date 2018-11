OL: Fekir et Traoré sont dans le groupe

Bruno Genesio, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, a dévoilé l'identité des joueurs retenus pour le derby de vendredi soir, contre l'AS Saint-Etienne, en ouverture de la 14e levée de Ligue 1. Comme attendu, Jérémy Morel et Léo Dubois sont absents, pour cause de suspension et de blessure.

Nabil Fekir, qui a joué avec l'équipe de France mardi dernier face à l'Uruguay (1-0), et Bertrand Traoré, seront de la partie. Le groupe: Gorgelin, Lopes - Denayer, Marçal, Marcelo, Mendy, Rafael, Solet, Tete - Aouar, Cheikh, Fekir, Ndombele, Tousart - Cornet, Dembélé, Memphis, Terrier, Traoré.