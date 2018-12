OL: En 3-5-2 face à Rennes

C’est un OL avec trois défenseurs axiaux qui s’annonce ce mercredi contre Rennes, dans le cadre de la 16e journée de L1. Denayer, Marcelo et Morel seront encadrés par les Tete et Mendy dans les couloirs, pour alimenter le triangle offensif Traoré-Fekir-Depay ; Aouar et Ndombele veillant quant à eux à la récupération.

En face, Julien Stéphan, le successeur intérimaire de Sabri Lamouchi sur le banc rennais, a choisi de préférer Diallo à Koubek dans le but. Ben Arfa est par ailleurs titulaire aux avant-postes, comme Siebatcheu et Sarr.