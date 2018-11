OL: Des absents en défense pour le derby

Comme l’a précisé Bruno Genesio en conférence de presse, l’OL sera privé de Léo Dubois, touché à une cuisse, et Jérémy Morel, suspendu, pour la réception de l’AS Saint-Etienne, en ouverture de la 14e journée de Ligue 1.

"On a plusieurs possibilités. On peut maintenir le même système en 3-5-2 ou repasser à 4 derrière", a lancé l’entraîneur des Gones, en précisant que Kenny Tete pouvait évoluer dans l’axe et qu’Oumar Solet, stoppeur de 18 ans, "progresse énormément" et "peut intégrer l'équipe".

Jérémy Morel, Marcelo et Jason Denayer étaient associés derrière dans un 3-5-2 contre Guingamp (2-4), avant la trêve.