Dimanche soir, en clôture de la 9e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais sera au Parc des Princes pour défier le Paris Saint-Germain. La mission lyonnaise promet d'être complexe, mais l'optimisme est de rigueur chez les Gones.

"On aime les gros matches. On l'a montré face à Manchester City par exemple, a rappelé Jason Denayer face à la presse. Le PSG est un autre match, ce sera différent. On n'a pas peur, on sait que c'est une grosse équipe mais on ira pour essayer de faire un résultat".