OL: Aulas se défend pour Ndombélé

Remplacé dès la mi-temps face à Bordeaux, Tanguy Ndombélé a livré face à Bordeaux (1-1) l’un de ses plus mauvais matches sous les couleurs lyonnaises. Une contre-performance pointée du doigt par Jean-Michel Aulas, le président lyonnais regrettant que l’ancien Amiénois n’ait pas été "très concentré".

Le boss de l’OL s’est néanmoins livré à un exercice de rétropédalage sur Twitter. "Votre interprétation n'est pas la bonne, Tanguy est l'un des très bons joueurs de l'OL et il fallait tenter d'inverser la tendance. Bruno Génésio fait un travail courageux et de qualité, et je pense pouvoir dire les choses que tout le monde ressent", a-t-il ainsi écrit en réponse à un article relayant sa sortie de samedi.