OGCN: Cinq absents à Bordeaux

Patrick Vieira a communiqué les 18 joueurs niçois convoqués pour le déplacement à Bordeaux (dimanche, 17 heures), comptant pour la 11e journée de Ligue 1. Christophe Hérelle (genou) et Youcef Atal (ischios) manqueront à l'appel, eux qui font partie des plus utilisés depuis le début de la saison, Herelle avait joué les dix premiers matches en intégralité. Pierre Lees-Melou, Mickaël Le Bihan et Jean-Victor Makengo resteront aussi à Nice.

Le groupe niçois : Benitez, Cardinale ; Boscagli, Sarr, Dante, Coly, Jallet, Burner ; Tameze, Cyprien, Walter, Danilo ; Srarfi, Saint-Maximin, Myziane, Ganago, Balotelli, Sacko