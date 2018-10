Nice a accueilli deux anciennes gloires de l'AC Milan, ce mardi. Andrea Pirlo et Clarence Seedorf sont venus visiter le centre de formation et d'entraînement du club azuréen. Les deux milieux de terrain ont pris la pose avec Patrick Vieira et ont reçu une tunique des Aiglons floquée à leurs noms.

« Légendes d'automne »

