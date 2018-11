OGC Nice: Balotelli titulaire contre Amiens

Vainqueur en Ligue 1 à Bordeaux (0-1) le week-end dernier puis contre Auxerre en Coupe de la Ligue (3-2) mercredi, Nice espère enchaîner ce samedi soir. Les Aiglons reçoivent Amiens lors de la 12e journée du championnat.

Pour cette rencontre, Patrick Vieira change de système et aligne un 4-3-3 avec Mario Balotelli en pointe, entouré par Allan Saint-Maximin et Myziane Maolida. Pierre Lees-Melou toujours absent, Danilo Barbosa débutera au milieu. Christophe Jallet et Malang Sarr sont aussi titulaires.

Voici le 11 niçois ! Le coach @OfficialVieira aligne une défense à 4 pour affronter @AmiensSC ⚫️ #OGCNASC pic.twitter.com/pz5aLLKuEx — OGC Nice (@ogcnice) 3 novembre 2018