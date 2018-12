Nîmes-Nantes aussi reporté

Seulement quatre matches de la 17e journée de Ligue 1, sur les dix prévus vendredi, samedi, et dimanche, sont pour l’instant maintenus.

Après les reports, en raison des manifestations prévues dans toute la France ce week-end, de PSG-Montpellier et Toulouse-OL, puis ceux de Monaco-Nice, Saint-Etienne-OM, et Angers-Bordeaux, la rencontre Nîmes et Nantes, programmée samedi à 20h, est aussi reportée, à la demande de la préfecture du Gard.

Les matches Guingamp-Amiens et Rennes-Dijon, également fixés samedi soir, ainsi que Strasbourg-Caen et Lille-Reims, respectivement programmés à 15h et à 17h dimanche, n’ont eux pas (encore ?) été reportés.