Nice-Vieira: "On ne les a pas volés"

Dans le dur après trois matches sans succès, l’OGC Nice a profité de son déplacement à Bordeaux, dimanche, pour renouer avec la victoire. Un succès 1-0 à l’issue duquel Patrick Vieira ne boudait pas son plaisir.

"On a réussi à être solidaires, on a très bien défendu dans l'ensemble. Les trois points, on ne les a pas volés", a ainsi apprécié l’entraîneur niçois après coup.

Et l’ancien champion du monde d’y voir des motifs d’espoir pour la suite. "Ce qu'il faut c'est continuer à rester positif et avec la confiance, on sera de mieux en mieux", a-t-il affirmé, ajoutant: "On va continuer à travailler car cette équipe peut s'améliorer."