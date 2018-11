Nice : Samuel Eto'o à l'entraînement !

C'est une autre conséquence de l'arrivée de Patrick Vieira sur le banc de l'OGC Nice : les stars du ballon rond se succèdent dans le quotidien des Aiglons. Après la récente visite d'Andrea Pirlo et Clarence Seedorf, c'est ce mercredi un certain Samuel Eto'o qui a gratifié Vieira et ses joueurs de sa présence lors de la séance d'entraînement du jour. L'attaquant camerounais et Vieira ont beau n'avoir partagé qu'une seule saison sous le maillot de l'Inter Milan (2009-2010), les liens sont de toute évidence restés forts entre les 2 hommes.

Un nouvel invité de marque ce matin à l'entraînement... pic.twitter.com/6wBWhCj70d — OGC Nice (@ogcnice) 7 novembre 2018