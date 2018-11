Nice: Saint-Maximin et Lees-Melou titulaires face à Lille

Patrick Vieira et Christophe Galtier ont dévoilé la composition de leurs équipes pour la rencontre de la 14e journée de Ligue 1 entre Nice et Lille. Nice évoluera en 5-3-2 et avec le onze attendu. Saint-Maximin et Balotelli seront chargés de semer le désordre dans les derniers mètres lillois, alors que Lees-Melou fait son retour dans l'entrejeu.

Pas vraiment de surprise dans la composition du Losc. Thiago Maia remplace son compatriote Thiago Mendes, suspendu, dans l'entrejeu, alors que Rui Fonte est reconduit à la pointe de l'attaque, son frère José faisant office de taulier en défense centrale.

Le onze niçois: Benitez - Atal, Herelle, Dante, Sarr, Jallet - Tamez, Lees-Melou, Cyprien - Saint-Maximin, Balotelli.

Le onze lillois: Maignan - Celik, Dabila, J. Fonte, Koné - Thiago Maia, Xeka - Bamba, Ikoné, Pepe - R. Fonte.