Nice enfonce Lille 

Battu à Paris (2-1) et accroché par Strasbourg (0-0) avant la trêve, Lille a enchaîné un troisième match sans victoire en Ligue 1 dimanche. Sur le terrain de l'OGC Nice, le Losc a été battu 2-0, Wylan Cyprien (25e) et Allan Saint-Maximin (79e) inscrivant les deux buts de la rencontre. Au classement, les Dogues perdent donc leur deuxième place au profit de Lyon et pointent au quatrième rang. A l'inverse, Nice vient de valider un quatrième succès de suite pour grimper à la sixième place avant le match de l'OM, à trois points de sa victime du soir.