Nice encore muet

Depuis la fin du mois d'octobre, les approximations et errements du début de saison avaient été oubliés grâce à une belle série de quatre victoires de rang en championnat, respectivement acquises contre Bordeaux, Amiens, Nîmes et surtout le Losc. L'OGC Nice semblait reparti de l'avant, mais le dernier déplacement en date, samedi dernier à Guingamp (0-0), avait quelque peu refroidi les ardeurs azuréennes. Néanmoins, un succès ce mardi soir à domicile lors de la 16e journée de Ligue 1 aurait permis au Gym de s'approcher provisoirement du podium. Mais les partenaires de Dante n'ont pas su se remobiliser, le SCO repart de l'Allianz Riviera avec un point dans la musette (0-0).

Pourtant, les Niçois ont dominé les débats, se procurant même de nombreuses opportunités, notamment par l'intermédiaire de l'incontournable Mario Balotelli. Mais l'Italien est dans le dur, et celui-ci a tout raté face au but adverse, trois jours après sa brouille avec son manager pour avoir été remplacé en cours de match au Roudourou. Eu égard à sa prestation une nouvelle fois décevante, l'ancien Intériste a de nouveau été rappelé sur le banc par Patrick Vieira, mais a accepté la sentence sans broncher, ralliant néanmoins directement les vestiaires en exprimant son mécontentement. En l'absence de Myziane Maolida, le secteur offensif de l'OGCN s'en est beaucoup remis à Allan Saint-Maximin, disponible et entreprenant, en vain.

La soirée aurait aussi pu être pire si Walter Benitez n'avait pas répondu présent lorsque les contres des visiteurs ont mis à mal l'arrière-garde de Dante et consorts. Mais le courant alternatif sur lequel était branché Nice ce mardi a aussi permis aux Angevins de tenir bon, même lorsque Baptiste Santamaria a terminé la rencontre dans le but suite à l'expulsion logique de Ludovic Butelle en toute fin de partie (90e+2).