Nice: Balotelli titulaire contre l'OM

Les Aiglons reçoivent Marseille ce dimanche soir à 21h00 lors de la 10e journée de Ligue 1. Un match que l'OGCN doit négocier sans Pierre Lees-Melou, blessé. En revanche, Mario Balotelli est bien là, titulaire dans le onze de Patrick Vieira.

Le coach de Nice aligne un 3-4-3 avec Youcef Atal et Olivier Boscagli dans les couloirs, Adrien Tameze et Wylan Cyprien au milieu. Devant, Myziane Maolida et Allan Saint-Maximin entourent "Super Mario".

Le onze niçois: Benitez - Hérelle, Dante, Sarr - Atal, Tameze, Cyprien, Boscagli - Saint-Maximin, Balotelli, Maolida.