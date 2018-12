Nice: Balotelli et Vieira s'accrochent

Titulaire samedi, au Roudourou, lors du match nul (0-0) entre Guingamp et Nice, Mario Balotelli n'a pas apprécié, c'est peu de le dire, d'être remplacé à la 75e minute de jeu par son entraîneur Patrick Vieira et de céder sa place à Bassem Srarfi. L'attaquant italien des Aiglons, en quittant la surface de jeu, n'a pas hésité à faire part de son mécontentement au champion du monde 98. Un haussement d'épaules pour exprimer son dépit et quelque paroles échangées avec son coach, avant de jeter de rage un de ses gants à terre, le bouillant Mario, de moins en moins super ces dernières semaines, va passer à peine une minute sur le banc de touche. Le temps de regagner les vestiaires pour ruminer sa colère.

Vieira, interrogé au micro de Canal+, rappelle, si besoin, qu'il n'est pas "l'entraîneur personnel de Balotelli, de Saint-Maximin ou de tel autre joueur... Je suis l'entraîneur de l'OGC Nice et je suis là pour prendre les décisions, aussi difficiles peuvent-elles être, que j'assume pleinement."