Neymar: ''Emery est un grand entraîneur''

Ce vendredi, juste avant la victoire en amical du Brésil sur l'Uruguay (1-0), Neymar s'est laissé aller à quelques compliments en conférence de presse, à l'égard de son ancien entraîneur Unai Emery, aujourd'hui coach d'Arsenal. Une tirade pleine d'admiration et de respect: ''Aujourd'hui, Arsenal joue un excellent football. Tout le monde sait qu'Emery est un grand entraîneur et qu'il a de grandes qualités. J'ai été heureux de travailler avec lui, car il avait le goût du travail. Il voulait toujours nous aider à progresser et il aimait étudier le jeu. Il va continuer à apporter de bonnes choses à Arsenal et je lui souhaite bonne chance.'' De quoi faire plaisir au Basque qui n'a plus perdu depuis 16 matches avec les Gunners, actuels 5e de Premier League.