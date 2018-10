Nantes retrouve le sourire ! 

C'est peut-être ça, l'effet Vahid Halilhodzic ! Pour sa première à la tête du FC Nantes, le technicien bosnien n'avait eu que quelques jours pour préparer le déplacement à Bordeaux, et les Canaris avaient été désastreux (défaite 3-0). Cette fois, trêve internationale oblige, l'ancien coach de Lille et Paris a eu 15 jours pour imposer sa patte, en mettant notamment l'accent sur la préparation physique, n'hésitant pas à critiquer le travail de son prédécesseur, Miguel Cardoso, dans ce domaine.





Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce travail a porté ses fruits. Le FCN a très nettement dominé une pâle équipe de Toulouse (4-0), en se montrant supérieur de bout en bout à son adversaire (8e de L1 au coup d'envoi). Organisés en 4-3-3, avec un Valentin Rongier au cœur du jeu, les Canaris ont fait la différence dans une première période à sens unique (9 tirs à 1) en marquant sur deux beaux mouvements collectifs. Le premier est superbe, avec des échanges dans de petits espaces entre Rongier, Limbombe et Boschilia pour la conclusion de Sala (1-0, 25e). Sur le second, il y a plus réussite avec des contres favorables, mais la finalité est la même avec le but de Boschilia (2-0, 40e).

En seconde période, c'est sur un contre que Nantes va se mettre à l'abri avec Boschilia, le meilleur joueur sur le terrain, au départ de l'action avec une ouverture lumineuse pour Limbombe, dont la frappe repoussée profitera à Sala (3-0, 71e). Laissé totalement libre par la défense du TFC, le co-meilleur buteur argentin en Europe (7 buts, comme Messi), s'offrira son premier triplé en Ligue 1, de la tête sur un centre de Kwateng (4-0, 78e).

Le public de la Beaujoire, sevré de victoire depuis le début de saison, n'a pas boudé son plaisir au terme d'une rencontre qui avait débuté par une grève des encouragements de 11 minutes, pour symboliser les 11 ans d'errance du président Waldemar Kita. La Brigade Loire, principal groupe de supporters des Jaune et Vert, avait pris soin de préciser que son silence initial n'était en aucun cas destiné aux joueurs ou à l'entraîneur. Sur ce match, ils n'ont rien à reprocher à Sala & Co. Et Nantes, c'est le plus important, laisse Monaco dans son rétroviseur et se rapproche à un point du premier non-relégable, Amiens. Son prochain adversaire.