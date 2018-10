Nantes: Plus fort que Messi ? Sala préfère en rire…

Voilà une prouesse qu’Emiliano Sala ne s’attendait sans doute pas à réaliser dans sa carrière… Depuis le lancement de la saison, l'attaquant nantais (7 buts en 9 matches en L1) marque une fois toutes les 82 minutes de jeu. Et c’est mieux que son compatriote argentin Lionel Messi (7 buts en 9 matches en Liga) qui trouve pour sa part le chemin des filets toutes les 99 minutes. De quoi amuser le Canari.

"C’est bien, ça me touche. C’est vrai que c’est particulier quand même (rires)… Ce qui m’intéresse, c’est de continuer à progresser. J’avais vu le ratio de Mbappé, avec un but toutes les 55 minutes. Je n’avais pas vu que j’étais devant Messi ! Je pourrais dire que j’ai été un jour à égalité avec lui. En plus, il est blessé. Il va falloir bien bosser maintenant (rires)", a ainsi ironisé l'Argentin dans un entretien accordé à L'Équipe.