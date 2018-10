Nantes-Halilodzic: "Il faut que tout le monde sache qu’on est mauvais"

Les bonnes intentions des joueurs nantais n’y ont rien fait. En déplacement à Bordeaux pour le premier match de Vahid Halilodzic sur le banc des Canaris, Nantes s’est en effet lourdement incliné (3-0) lors de la 9e journée.

Une défaite que n’a évidemment guère goûtée le technicien bosniaque, l’ancien attaquant n’épargnant pas ses joueurs à l’issue de la rencontre. "On a été dominé sur tous les plans : physiquement, tactiquement, individuellement et collectivement. Le constat est un peu terrible, a ainsi regretté l’entraîneur nantais. Il nous reste un travail vraiment énorme. La petite satisfaction, c'est peut-être la petite réaction de l'équipe en seconde période. A la mi-temps, j'ai dit aux gars : 'On n'est pas prêt, ni physiquement, ni techniquement, ni tactiquement.' Je suis un peu triste pour le FC Nantes, mais c'est la réalité."

Et le nouvel entraîneur nantais d’enchaîner dans la même veine. "On ne peut pas se satisfaire de ça. Il faut que tout le monde sache qu’on est mauvais. J'ai dit aux garçons qu'il fallait accepter les critiques et fermer notre gueule. On mérite les critiques", a-t-il ajouté, très cash, comme à son habitude", a-t-il regretté.