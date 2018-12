Montpellier renverse Monaco et passe dauphin

C'est un sacré coup de force qu'a réalisé Montpellier samedi soir en Ligue 1. Sur la pelouse de Monaco, les Héraultais étaient pourtant menés 1-0 à dix minutes de la fin, eux qui avaient encaissé l'ouverture du score de Youri Tielemans avant la pause (43e). Mais le MHSC a su y croire jusqu'au bout pour arracher la victoire à Louis-II en fin de match (1-2). Gaëtan Laborde (81e) et Petar Skuletic (86e) ont ainsi offert un précieux succès aux Montpelliérains, nouveaux dauphins du PSG avec un point d'avance sur Lyon (3e) et deux sur Lille (4e). A l'inverse, Monaco manque l'occasion de sortir de la zone rouge et reste avant-dernier.