Montpellier, le vrai grand rendez-vous de l'OM ?

Après onze journées de championnat, l'Olympique de Marseille pointe à la cinquième place du classement, reléguée à six longueurs du deuxième rang occupé par le Losc de Christophe Galtier. Pour la majorité des équipes de tête, toutes sauf le Paris Saint-Germain au final, on s'étalonne désormais depuis quelques années en oubliant délibérément le sommet de la pyramide. Le club de la capitale est dans son monde et a en quelque sorte déjà la couronne nationale 2019 posée sur sa tête. Mais derrière, la bataille fait rage, même si l'AS Monaco n'a pas réussi à confirmer.

Les places sur le podium promises à l'Olympique Lyonnais et à l'Olympique de Marseille, eu égard à la situation sur le Rocher, sont remises en question par le Losc de prime abord, mais aussi par Montpellier, accrocheur et efficace depuis l'entame de l'exercice en cours. La troupe de Michel Der Zakarian en profite, bien consciente qu'elle n'est pas certaine de pouvoir tenir ce rythme et laisser les grosses écuries à distance sur la durée. En attendant, le MHSC pourrait, en cas de victoire dimanche prochain contre les Marseillais à La Mosson, prendre six points d'avance sur Morgan Sanson et les siens. Un avantage non-négligeable même à ce moment de la saison... Alors sur le Vieux Port, il vaudrait mieux avoir bien digéré la nouvelle défaite de dimanche dernier, à domicile contre le Paris Saint-Germain (0-2).

Une victoire et ça repart ?

Car la bête francilienne est intouchable et perdre face à Kylian Mbappé et consorts n'a rien d'illogique si l'on met de côté la rivalité entre les deux villes et les deux clubs. En revanche, un revers à Montpellier serait bien plus handicapant dans le mini-championnat de tête que se livrent l'OM, l'OL et le Losc notamment.

A l'inverse, une victoire pourrait permettre de relancer Rudi Garcia et les siens, qui restent sur deux défaites de rang toutes compétitions confondues, ce alors que les Dogues de Christophe Galtier s'en vont justement défier le PSG au Parc des Princes vendredi, avant que l'OL n'accueille les Girondins de Bordeaux le lendemain. Dimanche soir, en clôture de cette 12 levée du championnat, l'OM connaîtra donc les résultats de ses concurrents directs au moment d'aller se frotter à un adversaire invaincu depuis... 10 matches ! Et qui pourrait, en empochant trois nouveaux points, faire croître encore son capital confiance et son ambition.