Montpellier: La plus large victoire sur l'OM depuis... 30 ans !

La Mosson était en fête ce dimanche soir pour la réception de l'Olympique de Marseille et il y avait de quoi, puisque la victoire (3-0) des joueurs de Michel Der Zakarian, qui permet au MHSC de s'installer en tant que nouveau dauphin du PSG, est tout simplement la plus large de l'histoire des confrontations entre les deux clubs depuis... 30 ans. Il faut en effet remonter à au 24 mai 1988 pour trouver la trace d'un revers plus lourd encore des Olympiens. Lors de cette saison 1987-1988, l'OM chute (4-0) contre les Héraultais et les buteurs se nomment Thierry Laurey, auteur d'un doublé, Gérard Bernadet et Nenad Stojkovic. Trente ans plus tard et c'est un doublé de Gaëtan Laborde qui fait le bonheur de Montpellier, qui n'avait plus été à pareille fête au classement de Ligue 1 depuis... 2012 et la saison du titre de champion de France devant Paris.