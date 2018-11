Montpellier-Der Zakarian: "C’est une bonne soirée"

Forcément satisfait de la prestation de ses troupes, faciles vainqueurs de l’Olympique de Marseille (3-0) en clôture de la 12e journée, Michel Der Zakarian ne boudait pas son plaisir à l’issue de la rencontre.

"Je suis très heureux d'être deuxième et d'être passé quatrième attaque", s’est ainsi réjoui l’entraîneur héraultais. "C'est une bonne soirée", a-t-il renchéri, ajoutant: "collectivement, on a été bon. Dans l'agressivité on a été bon, on marque des jolis buts..."

Pour autant, l’ancien Nantais refusait de s’enflammer. "On est solide, mais tout est très fragile au foot et ça peut s'effriter très vite. Il ne faut pas que les têtes gonflent, qu'on se croit plus beau qu'on est. On est plus fort ensemble", a-t-il assuré.