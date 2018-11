Montpellier: Delort bien titulaire 

Un temps incertain, à cause d'une douleur aux adducteurs, l'attaquant Andy Delort est bien titulaire dimanche après-midi en Ligue 1. Le Montpelliérain démarre avec Gaëtan Laborde dans le 5-3-2 de Michel Der Zakarian, tout comme Pedro Mendes et Ambroise Oyongo, lesquels reviennent après une suspension et une blessure. Du côté du Stade Rennais, Hatem Ben Arfa a été titularisé par Sabri Lamouchi, au même titre qu'Ismaïla Sarr, qui avait dû déclarer forfait avec le Sénégal ces derniers jours.