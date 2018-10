Montpellier cartonne et remonte sur le podium

Montpellier a gagné à Toulouse (0-3), ce samedi lors de la 11e journée de Ligue 1. Laborde (21e), Delort (24e) et Sambia (90e+3) ont marqué. Le MHSC récupère sa troisième place, abandonnée provisoirement à Lyon en fin d'après-midi.

Nantes va mieux et sort de la zone rouge en enchaînant un succès à Amiens (1-2). Boschilia (15e) et Sala (71e) ont marqué, contre une réalisation de Bodmer (81e). Guingamp et Strasbourg ont fait match nul (1-1). Zohi a égalisé en toute fin de match (89e) alors que Benezet avait ouvert le score (6e). Johnsson a aussi repoussé un penalty de Lala (77e).

Lille a encore gagné contre Caen (1-0) alors que Monaco n'y arrive toujours pas, accroché par Dijon (2-2).