Montpellier a renversé Monaco

"C'est incroyablement dur cette fin de match encore. On n'a pas été assez attentifs, ou assez expérimentés." Diego Benaglio, un peu dépité sur beIN SPORTS après Monaco-Montpellier, a parfaitement résumé les failles de l'ASM samedi soir. Malgré une bonne première période à Louis-II et un avantage au score, l'équipe de Thierry Henry n'a pas semblé armée pour tenir mentalement jusqu'au bout.

Youri Tielemans, bien servi en retrait par Benjamin Henrichs, avait donc ouvert le score d'un joli tir croisé avant la pause (1-0, 43e). Le Belge, peut-être trop altruiste, avait même failli se muer en passeur décisif au retour des vestiaires, Aleksandr Golovin trouvant finalement la barre de Benjamin Lecomte (53e). Mais incapable de tuer le match et bien trop fébrile cette saison pour gérer sereinement ses temps faibles, Monaco a logiquement sombré.

Quelle erreur de Jemerson !

Bien plus tranchants que leurs hôtes lors de la dernière demi-heure, les joueurs de Michel Der Zakarian ont fait le siège du camp monégasque et n'ont jamais semblé paniquer malgré les minutes qui filaient. Sur un centre d'Andy Delort, Gaëtan Laborde a d'abord placé sa tête pour égaliser à dix minutes de la fin (1-1, 81e). Cinq minutes plus tard, on a retrouvé Delort à la passe pour Petar Skuletic. Et l'attaquant serbe, pour sa dixième entrée en jeu de la saison en Ligue 1, a profité d'une incroyable maladresse de Jemerson pour marquer le but décisif d'un pointu devant Benaglio (1-2, 86e). Son premier sous ses nouvelles couleurs bien sûr.

L'ASM espérait enchaîner un deuxième succès pour la première fois de la saison, et ainsi sortir de la zone rouge, elle est retombée dans ses travers de manière spectaculaire. La formation d'Henry reste à quai, avant-dernière, alors qu'Amiens, Nice et Lyon se présenteront sur sa route ces deux prochaines semaines. A l'inverse, Montpellier s'installe dans un confortable fauteuil de dauphin du PSG, un point devant Lille (3e) et deux devant Lyon (4e). Sacrée performance.