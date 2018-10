Monaco-Vasilyev: "Aucun objectif fixé à Henry"

Vadim Vasilyev était évidemment présent ce mercredi, lors de la présentation du nouvel entraîneur de l'AS Monaco, Thierry Henry, qui hérite d'une équipe classée 18e en Ligue 1 à l'aube de la 10e journée et d'un déplacement à Strasbourg. Le vice-président monégasque a par ailleurs précisé que le seul objectif du successeur de Leonardo Jardim était d'aider le groupe à sortir de la zone rouge.

"Le projet reste le même. Le passage d’un cycle à l’autre est juste compliqué, a expliqué le Russe. Mais je précise qu'il n'y aucun objectif fixé à Thierry Henry. On est 18e, ce ne serait pas sérieux. Il faut déjà sortir de la zone rouge. On pense au prochain match, à Strasbourg, pour ensuite enchaîner match par match. On ne pense pas à la saison, on pense juste à sortir de cette situation délicate".