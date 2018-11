Monaco, tout sauf champagne

La situation est grave. Mais Thierry Henry ou pas, que peuvent faire les Monégasques avec un effectif d’aussi piètre qualité ? Rien d’autre, en tout cas, que d’espérer jouer le maintien. Et il n’y a rien d’étonnant, non plus, à ce que cette AS Monaco s’incline en toute logique à Reims (1-0), quasiment sans occasion de but. Sans le moindre esprit de révolte, surtout, alors que les champions de France 2017 ont eu plus d’une heure pour revenir après le but de Cafaro. La litanie de blessés, paradoxalement, continue d’être l’espoir principal de cette ASM pour la suite.

Radamel Falcao est entré à la pause, récupérant au passage le brassard de capitaine. C’est lui qui, à un quart d’heure de la fin, s’est procuré la seule vraie opportunité d’égaliser, butant sur Edouard Mendy. Au final, le Colombien, Kamil Glik et Thierry Henry également ont dû aller affronter les invectives des supporters qui avaient fait le déplacement en Champagne. Alors que les deux cadres ont tenté un dialogue un peu chaud, le néo-coach est lui apparu en retrait, groggy. Se demandant peut-être ce qu’il est venu faire là…

Grandsir: "On n'arrive pas à leur donner une victoire"

Samuel Grandsir, remplaçant et qui a disputé la dernière demi-heure de jeu, n’a pas grand-chose à dire (sur beIN SPORTS): "Il faut bosser encore plus, être plus efficaces… On prend beaucoup de buts, on n’en marque pas beaucoup, c’est une période très difficile. J’espère que ça paiera. Les supporters ne lâcheront rien, ils ont raison. On est derniers, mais ils ne lâchent rien. Eux seront toujours là. On n’arrive pas à leur donner une victoire, il le faut." Thierry Henry n’a pris que deux points en quatre matches, dont un en Ligue des champions (à Bruges).

Sans Danijel Subasic, Djibril Sidibé, Stevan Jovetic ou Rony Lopes, tous indisponibles, il est certain que Monaco dispose donc de circonstances atténuantes. Andrea Raggi était suspendu, aussi. En l’état, après être déjà passés tout près de la catastrophe la semaine dernière contre Dijon à Louis-II, les Monégasques sont beaucoup trop limités. Thierry Henry ne peut pas éternellement compter sur Sofiane Diop pour être le meilleur joueur de son équipe. Même en jouant plus de 20 minutes à 11 contre 10, en début de seconde période, il ne s’est rien passé. Rien.