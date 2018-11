Monaco: Sylla, Geubbels et Golovin ont repris

Enfin des bonnes nouvelles à Monaco pour Thierry Henry, qui a annoncé ce jeudi, en conférence de presse, les reprises de Moussa Sylla, Willem Geubbels et Aleksandr Golovin. "On avait moins de joueurs ces derniers jours à cause de la trêve internationale, mais on a fait ce qu’on avait à faire avec les joueurs présents", a souligné le coach du club de la Principauté, qui "fera un point sur le groupe vendredi", mais pourra compter à l'occasion du déplacement à Caen samedi (20h), dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1, sur le retour de suspension de Youri Tielemans.

Retour sur les 2⃣ premiers buts de Moussa Sylla en @Ligue1Conforama contre... Caen la saison dernière #ThrowbackThursday



La vidéo complète ➡️ https://t.co/IGXQUAKlkW pic.twitter.com/EltKzIecdA — AS Monaco (@AS_Monaco) 22 novembre 2018