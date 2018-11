Sale temps pour Monaco ! En plus de connaître une crise sportive, le club de la Principauté doit faire face à des ennuis avec la justice. Son président, Dmitri Rybolovlev, a été placé en garde à vue par un juge monégasque ce mardi selon Le Monde. Il est notamment reproché à Dmitri Rybolovlev une affaire de "corruption" et un "trafic d'influence actif et passif".