Monaco: Rony Lopes prolonge

Encore sous contrat avec l’ASM jusqu’en 2020, Rony Lopes a prolongé son bail monégasque de deux saisons, ce dimanche. En convalescence depuis de longues semaines, le milieu de terrain portugais de 22 ans n’en demeure pas moins l’une des valeurs sûres de l’effectif asémiste. Cette saison, il n’a disputé que quatre matches, pour un but marqué. Lors du précédent exercice, il avait frappé 15 fois et délivré cinq passes décisives, en 38 journées de L1.

"Je suis très heureux ici, à Monaco. Je veux remercier les dirigeants, le staff, mes coéquipiers et les supporters pour toute la confiance et le soutien. La saison dernière a changé beaucoup de choses pour moi. Il faut continuer sur cette voie pour aller chercher encore plus. En attendant, je travaille pour vite retrouver les terrains et pouvoir aider mes coéquipiers", dixit l’intéressé, ainsi relayé sur le site officiel de son club.