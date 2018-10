Monaco: Pourquoi Vasilyev a choisi Henry

Officiellement nommé samedi à la tête de Monaco, où il succède à Leonardo Jardim, Thierry Henry va donc vivre sa toute première expérience en tant qu’entraîneur principal, après avoir dirigé les jeunes d’Arsenal et occupé le poste d’adjoint du sélectionneur belge Roberto Martinez.

Un manque d’expérience qui n’a pas refroidi les dirigeants de l’ASM. "Sa connaissance du football, sa passion du jeu, son exigence du plus haut niveau et son attachement à nos couleurs font de sa nomination une évidence", explique ainsi Vadim Vasilyev dans un communiqué.

"Thierry est à la fois conscient de la tâche qui l’attend et impatient de débuter dans ses nouvelles fonctions. Il peut compter sur notre confiance et tout notre soutien pour apporter une nouvelle dynamique à l’équipe et mener à bien sa mission", ajoute le vice-président de l’ASM.