Monaco: "Montpellier est une équipe très difficile à manœuvrer ", juge Henry

L'AS Monaco n'a plus gagné sur sa pelouse du Stade Louis-II depuis... le 12 mai dernier et un succès sur l'ASSE (1-0). Une éternité, une autre époque aussi pour une équipe encore entraînée à l'époque par Leonardo Jardim et qui finissait à l'époque en boulet de canon sa saison avec 3 victoires de rang pour se qualifier en Ligue des champions. Samedi (20 heures), le club de la Principauté voudra confirmer la victoire retrouvée à Caen (1-0) devant son public à l'occasion de la réception de Montpellier dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Une priorité pour le nouveau coach Thierry Henry qui, après un premier succès sous ses ordres, a décrété que ce rendez-vous face à l'inattendu 3e du championnat était bien "notre bataille" de la semaine.

"Mais, encore une fois, Montpellier est une équipe très difficile à manœuvrer avec des attaquants capables de marquer à tout moment. Maintenant, à la maison, tu essayes quand même de te faire respecter." (...) "Même à l’Atlético (0-2), on a essayé de jouer de derrière. A Caen, on a essayé aussi d’avoir une certaine maîtrise", plaide Henry, soucieux de redevenir maître sur le Rocher.