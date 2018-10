Monaco-Henry: "Vieira ? On est contents d’être pas loin"

Nouvel entraîneur de l’AS Monaco, Thierry Henry a donné sa première conférence de presse en Principauté mercredi après-midi.

Il a notamment évoqué ses futures retrouvailles, début décembre à l’occasion du derby, avec Patrick Vieira, qui entraîne Nice depuis le début de saison.

"Je lui ai parlé. La discussion restera entre nous, on est contents d’être pas loin, a déclaré le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, avant de parler de deux autres anciens champions du monde 1998 devenus entraîneurs, Zinedine Zidane et Didier Deschamps. J’espère gagner comme eux. Ce sont deux personnes que j’admire beaucoup, mais chacun ses idées et sa façon de travailler."