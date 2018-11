Monaco-Henry: "On va essayer de les gêner"

Ce dimanche, l'AS Monaco, en grande difficulté cette saison, accueille le Paris Saint-Germain à l'occasion du match de clôture de la 13e levée de Ligue 1. Balayé (0-4) mardi soir par Bruges en Ligue des champions, le club de la Principauté se prépare inévitablement à une soirée compliquée face aux tenants du titre.

"La pression est toujours là qu’on soit en haut ou en bas. On sait très bien ce qui arrive dimanche, a fait remarquer Thierry Henry en conférence de presse. Ça ne va pas être évident comme pour pas mal d’équipes en France et en Europe. On va essayer de les gêner".